İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua etti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilecik\'te Şeyh Edebali Türbesi\'ni ziyaret edip dua etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ve Yenipazar'a yönelik ziyaretleri için geldiği Bilecik'te, Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Çiftçi'ye ziyarette AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Çiftçi, Cuma Namazı'nı Şeyh Edebali Külliyesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde kıldı. Ardından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, aynı zamanda devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret etti. Burada dua eden Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt'tan yerleşke hakkında bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'ye AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua etti - Son Dakika
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