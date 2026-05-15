İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis\'te ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

2 günlük program kapsamında gece saatlerinde Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve kurum amirleri tarafından valilik önünde çiçeklerle karşılandı.

İlk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra Tatvan ilçesine geçti. Tatvan'da merkez İbadullah Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Çiftçi, namazın ardından ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Bitlis merkeze geçen Bakan Çiftçi, beraberindekilerle birlikte Bitlis Belediyesi'ni, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nı ve MHP Bitlis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Çiftçi'nin kentteki programının yarın da devam edeceği belirtildi. - BİTLİS