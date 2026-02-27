İçişleri Bakanı Çiftçi, Kırşehirli Dernekler Federasyonunun iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
27.02.2026 22:57
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şehirlerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde her bir vatandaşımızın huzur ve güveni, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Çiftçi, Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından başkentteki Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Anadolu dediğimiz zaman aklımıza vatan gelir, vatan dediğimiz zaman aklımıza ilim, irfan ve ahlak gelir. Kırşehir, Anadolu'nun orta yerinde bir şehir olmanın ötesinde, medeniyetimizin ruhunu mayalayan, yetiştirdiği manevi şahsiyetlerle gönül dünyamızı inşa eden müstesna bir şehrimizdir." ifadelerini kullandı.

Merhum Neşet Ertaş'ın "Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözünen görünmez sırdır." sözünü hatırlatan Çiftçi, "Bizim Kırşehirli kardeşlerimizle, Kamanlı kardeşlerimizle kalpten kalbe yolumuz oldu hamdolsun. İşte bugün bu organizasyonla görüyoruz ki gurbette sizlerin birliği, beraberliği ve kardeşliği, kalpten kalbe bir yol olmuştur. Asırlardır aleme nizam veren milletimizin de en büyük gücü, birliğimiz ve beraberliğimiz olmuştur." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Türk İslam medeniyetinin ufkuna damga vuran, ahilik teşkilatını kuran ve ahlakı, erdemi merkeze alan, dirlik ve düzen tasavvurunun kurucusu Ahi Evran'ın Kırşehirli olduğunu ve asırlar öncesinden "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir; akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir." diyerek, "hayatın ve medeniyetin tek limanı ahlaktır" anlayışını hafızalara nakşettiğini söyledi.

Çiftçi, bu özden kopmadıkça, bu irfan geleneğinden beslendikçe birlik, beraberlik ve kardeşliğin ebediyete kadar devam edeceğini kaydetti.

"Şehr-i ramazan, köklerine tutunduğumuz bir irfan mektebidir"

Ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya "amin" demenin, kurtuluşun çağrısı olan ezanla buluşmanın ayı olduğunu dile getiren Çiftçi, "'Allah'ım bizi yeniden ramazan ayına kavuştur.' diyen gönüllerin ruhuna diriltici bir soluk, yeniden bir vakti seherdir." ifadesini kullandı.

Bu mübarek ayın başlı başına bir medeniyet olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Her zerremizi ürperten bir buhran çağında, kul hakkını, gönül kırmamayı, kalp incitmemeyi merkeze alır. Bereketi ahlak, fazileti paylaşmak, anlamayı vicdan, affetmeyi insan kalabilme tasavvuruna dönüştüren şehr-i ramazan, köklerine tutunduğumuz bir irfan mektebidir. Bu şuurla idrak edilen her ramazan ayı, Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzu ezelden ebede daim kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir ülkenin istikrar içinde büyümesinin, gelişmesinin olmazsa olmazı huzur ve güvenin tesis edilmiş olmasıdır"

Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneği ve köklü medeniyet birikimiyle yoluna devam ettiğini kaydeden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak en temel vazifelerinin, milletin huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini temin etmek olduğunu belirtti.

"Bir ülkenin istikrar içinde büyümesinin, kalkınmasının ve gelişmesinin olmazsa olmazı, huzur ve güvenin tesis edilmiş olmasıdır." diyen Çiftçi, terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, siber zorbalardan sokak çetelerine ve zehir tacirleriyle mücadeleye varıncaya kadar kamu düzeninin sağlanması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır çok büyük mesafeler katettiklerini anlattı."

Güvenlik güçlerinin milletin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını kaydeden Çiftçi, "Şehirlerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde her bir vatandaşımızın huzur ve güveni, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Çiftçi, "Ahilik geleneğinin ve Ahi Evran'ın mirasçıları olarak, sizlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, adalete, dayanışmaya, ticari hayata sunduğunuz güçlü katkı, huzur ve güvenin sağlanması noktasında büyük katkıya sahiptir. Üretimle, istihdamla ve yatırımla ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz omuz, bireysel bir başarı değil, topyekun milletimizin başarısıdır." diye konuştu.

"Bir milletin devletiyle gönül bağı güçlü olursa, hiçbir zorluk ve engel bizi yolumuzdan alıkoyamaz"

İçişleri Bakanı Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir milletin devletiyle gönül bağı güçlü olursa, hiçbir zorluk ve engel bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bu nedenle kalkınma, gelişme sadece maddi unsurlarla değil, erdemle, ilimle ve ahlakla olursa bir değer ifade eder. Dünyadaki belirsizliklerin ve krizlerin derinleştiği bir tarihi eşikte, şu anda içinde bulunduğumuz ortamda ancak sinemizde çarpan iman bir, inanç bir, duygu bir olursa zorlukları aşabiliriz. Bu, tarih boyunca hep böyle olmuştur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmanın yolu, güç ile merhameti, kazanç ile ahlakı, devlet ile milleti aynı istikamette buluşturmaktan geçer. Bizler, milletimizin huzurunu korumaya, şehirlerimizi güvenli hale getirmeye, yatırım ortamını daha güçlü kılmaya, demokrasimizi ve kamu düzenimizi daha sağlam temellere oturtmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerin duası, desteği ve gayretiyle Türkiye Yüzyılı'nı, güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek olarak inşa edeceğiz."

Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve kurtuluşa vesile olmasını, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Çiftçi, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla andı.

Mustafa Çiftçi, programı düzenleyen Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneğine teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'ye, Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 32. ayette yer alan "Selam size; yaptıklarınıza karşılık girin cennete" yazılı bir hat çalışması hediye edildi.

Kaynak: AA

