İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir'de - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir'de

İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir\'de
21.06.2026 14:37
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Bakan Mustafa Çiftçi, Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti, program kapsamında çeşitli ziyaretler yapacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programları için Nevşehir'e geldi.

Bakan Mustafa Çiftçi, Nevşehir'e geldi. Kentte ilk olarak Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi'yi, Vali Hüseyin Kök, AK Parti Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Grup Başkan Vekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Çiftçi, 'Valilik Şeref Defteri'ni de imzaladığı ziyarette, Vali Kök'ten Nevşehir hakkında bilgiler aldı.

Nevşehir'de AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, programı kapsamında, geçmiş yıllarda kaymakam olarak görev yaptığı Derinkuyu ilçesine de giderek kaymakamlık ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir'de - Son Dakika

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