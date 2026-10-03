İçişleri Bakanı Çiftçi, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli teknolojileri inceledi. - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli teknolojileri inceledi.

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret ederek bakanlık ve bağlı birimlerin stantlarını gezdi. Çiftçi, kamu güvenliği, afet yönetimi ve sınır güvenliğinde kullanılan yerli teknolojileri inceledi; personelle sohbet etti, gençlerle fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanına gelen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı standını gezerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sergilenen teknolojik sistemler hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı gibi bakanlığına bağlı birimlerin stantlarını ziyaret etti.

Stantlarda kamu güvenliği, asayiş, afet yönetimi ve sınır güvenliği alanlarında kullanılan yerli ve milli teknolojik sistemleri inceleyen Çiftçi, görevli personelle sohbet etti.

Çiftçi, festival alanında vatandaşlar ve gençlerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli teknolojileri inceledi. - Son Dakika
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