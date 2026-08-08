Esenyurt\'ta Güvenlik ve Yatırım Hamlesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Esenyurt'ta yapımı devam eden adalet sarayında incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi, "Personel sayımızı 2023 yılına göre yüzde 40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 yılında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış görünüyor. Bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde 800 kilo uyuşturucuyu personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi. Ziyaret sırasında, Bakan Çiftçi ve Gürlek'e, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ile çok sayıda protokol eşlik etti.

"İlimizin genel ihracatının yüzde 7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor"

Esenyurt'ta yapımı devam eden adalet sarayında inceleme çalışmalarının ardından açıklama yapan Bakan Çiftçi, Esenyurt'un kalabalık nüfusuna dikkat çekerek, "Esenyurt, 1 milyonu aşan nüfusu ile hem İstanbul, hem ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, Mercedes Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor. İlimizin genel ihracatının yüzde 7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor. İlimizin emniyeti, asayişi, İçişleri Bakanlığı olarak, adalet bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetler, beraber gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, emniyet ve asayiş yönünden koordinasyonu daha da kuvvetlendirmektir" diye konuştu.

"Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz"

Esenyurt'ta yapılacak kamu binalarına ilişkin Bakan Çiftçi, "Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlığımız şu an ilçe belediyemize ait çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde. İlçemizin tamamen bir bütün içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından, ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Buna yönelik belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. Önümüzdeki günlerde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı da ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır. Emniyet, asayişi kuvvetlendirmek, vatandaşların güvenliğini arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvet için de Esenyurt içerisinde konuşlandırılacak. Bu da, ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak" dedi

"Yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı bu yılın ilk yedi yılında yakalamış durumdayız"

Bakan Çiftçi, "Bu sene Esenyurt ilçemizde, araç sayımızı 2023 yılına göre yüzde 96 arttırmış olduk. Bu sayı, sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı 2023 yılına göre yüzde 40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı bu yılın ilk yedi yılında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış görünüyor. Bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde 800 kilo uyuşturucuyu personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe koyduğu NARVAS uygulamamız neticesinde bir veri analiz uygulamamız var narkotikle ilgili. Bize gelen ihbarların yüzde 23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın bize vermiş olduğu desteğin somut göstergesi. Şu an itibariyle, tüm Türkiye'de, sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96 buçuğunu toplamış bulunmaktayız. Esenyurt'ta, sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Sahipsiz sokak hayvanlarının, beslenmeleri, sahiplenmeler, kısırlaştırılmaları yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"İçişleri Bakanlığı olarak, sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz"

'Terörsüz Türkiye' hedefine de değinen Bakan Çiftçi, "Çerçeve yasa, TBMM'ye sunuldu. Adalet Komisyonunda görüşüldü, Adalet Komisyonunda da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bu güne gelmesinde en büyük pay, Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi. Bunun neticesinde de süreç, sağlıklı bir şekilde bu günlere geldi. Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Terörsüz Türkiye sürecinde, gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. 3'üncü bir teşekkürü de, Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da, sürecin bu zamana kadar sağlıklı işleyebilmesi için çok yapıcı bir rol üstlendi. İçişleri Bakanlığı olarak, sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin ilerleyebilmesi noktasında" şeklinde konuştu.