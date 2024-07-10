İçişleri Bakanı: KADES üzerinden 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadına şiddete karşı KADES uygulaması üzerinden bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldığını belirterek, "Bu ihbarlar en kısa sürede değerlendirildi, en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Yerlikaya, kadın-erkek fırsat eşitliğini Türkiye'nin ilerlemesi ve gelişmesi için gereklilik olarak gördüklerini belirterek, "Kadınlar tarih boyunca eğitim ve istihdam olmak üzere birçok alanda engellerle potansiyellerini, yeteneklerini göstermede zorluklarla karşılaştılar. Modern dünya yeni üretim modelleri, kadın erkeğiyle tüm toplumun katkısına, emeğine, çabasına ihtiyaç duyuyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçeği bir asır önce şu sözlerle ifade etmiştir: 'İnsan topluluğu kadın erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim de ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa, zincirlere bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin'" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının kadın personel sayısının 2024 yılında toplam personel sayısının yüzde 10'na ulaştığını kaydederek, "2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk 6 ayında 166 kadın yaşamını yitirdi. Bu sorunun çözümüne yönelik çalışmayı, girişimi bizler de destekliyoruz. Sağlıklı bir aile kurumu olmadan gerçek manada bir milletin varlığından söz edemeyiz. Aile varsa millet vardır, millet varsa devlet vardır. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavır ve davranışı, kadının şahsına değil, milletimize, devletimize ve binlerce yıldır sahip olduğumuz değerlerimize de yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Elektronik kelepçe ile birçok şiddet vakasını engellediklerini belirten Bakan Yerlikaya, "1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vaka elektronik izleme merkezince aktif olarak izlenmektedir. 2023 yılında elektronik kelepçe kapasitemiz bindi. Bunu yüzde 50 artırarak bin 500'e çıkardık. KADES uygulaması hayata geçirildiği günden itibaren 6 milyon 597 bini aşkın kişi tarafından indirildi. KADES uygulamasında bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bu ihbarlar en kısa sürede değerlendirildi, en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu" şeklinde konuştu. - ANKARA