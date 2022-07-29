İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rashkov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rashkov ile telefonda görüştü

29.07.2022 14:29
İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rashkov ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu ile Rashkov görüşmesinde, yeni sınır kapısı açılması, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konuları ele alındı.

Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşına İçişleri bakanlıkları arasında üst düzeyde artarak devam eden görüşme ve temasların, iki komşu ülke arasındaki iş birliği faaliyetlerine ve samimi diyaloğa çok elzem katkılar sağladığını ifade etti.

Geçen ay yapılan görüşmede gündeme gelen Kırklareli Rezve Deresi'nde yeni bir kapı kurulmasına ilişkin değerlendirilmeler de gözden geçirildi.

Buna ilaveten, Soylu ve Rashkov arasında iki ülke İçişleri bakanlıkları arasında ortak mekanizma toplantısına mutabık kalındı.

Görüşmede, ayrıca düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konuları da değerlendirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rashkov ile telefonda görüştü - Son Dakika

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