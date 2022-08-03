İçişleri Bakanı Soylu: "Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi"

03.08.2022 14:47
İçişleri Bakanı Soylu: "Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkoteröre bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kenevir, Bingöl, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi" - Son Dakika
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