İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki Açıklaması

27.09.2022 17:30
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun" ifadelerini kullandı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'de polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığını duyurmuştu. Demirtaş'ın yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahsi geçen paylaşımı alıntılayarak, "Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki Açıklaması - Son Dakika

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