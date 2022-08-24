İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü

24.08.2022 19:58
İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Heb er-Rih ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Heb er-Rih ile bir araya geldi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Heb er-Rih, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Konuk mevkidaşını makamında ağırlayan Soylu, iki ülkenin sahip olduğu kardeşlik bağının, diplomasinin tarif edemeyeceği samimiyeti, hasbiliği ve kendine has yapısını net şekilde özetlediğini söyledi.

Soylu, bu ilişkilerin detaylarının, heyetler arası görüşmelerde konuşulacağını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğine işaret eden Süleyman Soylu, "Güvenlik, kolluk eğitimi, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişimi gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz." diye konuştu.

Bunların yanı sıra acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşımına yönelik Filistin'e öneri sunduklarını ifade eden Soylu, "Burası sizin bakanlığınız, görev alanımıza hangi konu giriyorsa bizim sorumluluğumuz size hizmet etmektir. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşmaların yürürlüğe girmesini önemsiyoruz"

Filistin İçişleri Bakanı Heb er-Rih de iki ülke halkı arasında köklü ve tarihten kaynaklanan derin ilişkiler bulunduğunu, iki ülke arasındaki anlaşmaların yürürlüğe girmesini son derece önemsediklerini belirtti.

Heyetler arası geniş kapsamlı görüşmelerde, iki bakanlığı da ilgilendiren önemli konuların görüşüleceğini söyleyen konuk Bakan, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın talimatları doğrultusunda gerekenlerin yapılması çabasındayız. Türkiye, şu an adeta bizim için bir fenerdir, ilişkilerin geliştirilmesi açısından örnek bir ülkedir. İki ülke arasındaki dostluk da devam etmekte. İki ülke arasındaki ilişkilerde samimi bir hava var. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü - Son Dakika
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