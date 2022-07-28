Bakan Soylu'dan Akşener'e: "Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkiye'deki uyuşturucu kullanımıyla ilgili açıklamasına yönelik, "Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığındaki "Anlat İstanbul" programında yaptığı konuşmada kullandığı "Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir" ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. 'Başbakan olacağın' (!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden." - ANKARA