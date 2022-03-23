İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 3 milyon 400 bin kadın KADES uygulamasını indirdi" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 3 milyon 400 bin kadın KADES uygulamasını indirdi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "22 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye düştü. Yani yüzde 29 azalış oldu. Yeterli mi, değil ama burada ortaya koyduğumuz mücadele seferberliğinin bir sonucu olduğunu görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, kadına yönelikte şiddetle mücadeledeki hedeflerinin "sıfır tolerans ve sıfır şiddet" olduğunu söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gizlilik önlemi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde veri gizliliğine yönelik önlemlerin bu sabah itibari ile başladığını söyleyen Soylu, "Özellikle gizli kararların, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen sağlanması ve bu konuda verilen gizlilik kararlarına bütün kurumların uymasının temini, kadının korunmasının en önemli adımlarından birisi olacaktır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda insanların adları soyadları değil, sadece baş harflerinden bir iki harfin, son harflerinden bir iki harfin belirlendiği bir sistemin ortaya konulduğu bir adım da gerçekleştirildi" diye konuştu.

Yürürlükte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı'nın her ilde uygulanması ve takibinin etkin şekilde sürdürüleceğini ifade eden Soylu, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formundaki risk düzeylerinin tespitinde yeniden bir değerlendirme yapılması ve risk düzeylerinin olayla uygunluğunun örtüşmesinin sağlanacağını açıkladı.

Konukevlerinin sayısı 1500'e çıkacak

Elektronik İzleme Merkezi'nin kapasite sayısını 1000'den 1500'e yükselteceklerini söyleyen Bakan Soylu, "Belediyelerdeki konuk evleri sayısının artırılmasına yönelik bizim tarafımızdan sıkıştırıcı adımlar gerçekleştirilecek. Konukevleri meselesi bizim bu sene belediyeler üzerindeki en önemli adımlarımızdan biri olacak" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitelerinin arttırılacağını belirten Bakan Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da er ve erbaşlara eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Kadına yönelik şiddet vakalarında müdahale el kitapçığının kolluk personeline dağıtılacağını da söyleyen Soylu, "Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından her yılsonunda yıllık değerlendirme yapılarak bilimsel veriler ışığında kadın cinayetleri analiz raporu hazırlanarak paylaşılacak. Afet ve olağanüstü durumlarında kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair acil durum planı hazırlanacak" ifadesini kullandı.

"22 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye düştü"

Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadelede topyekun ortaya konulan seferberlikle azda olsa mesafe alındığının altını çizerek, "Az da olsa dememin sebebi şu, sıfır olmadıktan sonra bizim için azdır. 22 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye düştü. Yani yüzde 29 azalış oldu. Yeterli mi, değil ama burada ortaya koyduğumuz mücadele seferberliğinin bir sonucu olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.