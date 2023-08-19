İçişleri Bakanı: 34 firari yakalandı, 23'ü Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı: 34 firari yakalandı, 23'ü Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı: 34 firari yakalandı, 23\'ü Türkiye\'ye iade edildi
Son Güncelleme: 19.08.2023 14:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından aranan 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Firarilerin 16 farklı ülkede yakalandığı ve diğerlerinin teslimine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, yakalandıkları ülkelerden talep edilen 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

34 FİRARİ 16 FARKLI ÜLKEDE YAKALANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten aracılığıyla, 4'ü doğrudan talep edilen 34 firarinin, son 2 ayda 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığı bilgisini verdi.

"DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUNLAR KAÇAMAYACAKLAR"

Yakalananlardan 23'ünün Türkiye'ye iade edildiği, 11'nin ise teslimine yönelik çalışmaların Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde sürdüğü belirtildi. Yerlikaya açıklamasında, "Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Çoğu kırmızı bültenle aranan 34 firari yakalandı, 23'ü Türkiye'ye iade edildi
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 34 firari yakalandı, 23'ü Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
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