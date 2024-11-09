İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti kongresinde konuştu - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti kongresinde konuştu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti kongresinde konuştu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Türkiye yüzyılı büyük Türkiye demektir.

09.11.2024 18:18
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti kongresinde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Türkiye yüzyılı büyük Türkiye demektir. Güçlü Türkiye demektir"

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temaslarda bulunmak için geldiği Balıkesir'de AK Parti Karesi teşkilatının kongresine katıldı. Kongrede konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Türkiye yüzyılı büyük Türkiye demektir. Güçlü Türkiye demektir"dedi.

Balıkesir Karesi AK Parti ilçe Başkanlığı'nın kongresine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündemi değerlendirdi. Yaklaşık 400 delegenin oy kullanmasının beklendiği ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın tek aday olarak girdiği kongrede konuşan Bakan Yerlikaya, "Bu kutlu yolculukta 23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. 23 yıldır da memleket sevdasıyla hep birlikte ter döküyoruz. AK Partimiz Türkiye'yi her alanda zirveye taşıyacak adımlar atmaya devam ediyor."dedi.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Bakan Ali Yerlikaya "Eğitimde, sağlıkta, savunmada, ulaşımda, ekonomide, tarımda, sanayide Türkiye'yi el birliğiyle yeniden inşa ettik. Artık kendi savaş uçağını, insansız hava aracını, gemisini üreten bir Türkiye var. Kendi helikopterini semalarda uçuran bir Türkiye var. Daha geçen hafta jandarmamızın emanetlerine büyük bir gururla dahil ettiğimiz Gökbey helikopterlerimizin teslim türlerindeydik. Hamdolsun artık kendi teknolojisini geliştiren kendi enerji kaynaklarını çıkarabilen kendi ekonomisiyle ayakta duran güçlü bir Türkiye var. Arkadaşlarımız söyledi az önce savunma sanayinde yerli ve milli payı yüzde 80 aşan bir Türkiye var. Çünkü AK Parti'nin rotasını milletimiz çizmiştir. Milletimizin iradesi de her zaman Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onun liderliğinde Türkiye dünyada mazlumların sesi olmuş zalimlerin korkulu rüyası haline girmiştir. Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınma davasıdır. İşte bu kararlılık Türkiye 100 yılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Türkiye 100 yılı bizim milletimize olan bağlılığımızın bu ülkeye duyduğumuz sevdanın en büyük ifadesidir. Türkiye 100 yılı demek eğitimde, sağlıkta, savunmada, ekonomide, teknolojide zirveye çıkmış bir Türkiye demektir. Türkiye 100 yılı sadece bugünü değil, yarını inşa etme iradesidir.

Bu vizyon Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği yere taşımak için attığımız dev adımdır. Türkiye yüzyılı büyük Türkiye demektir. Güçlü Türkiye demektir. Bütün mağdurların ve mazlumların umudu demektir. Biz bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu vizyon çocuklarımızın daha güzel yarınlara uyanması için Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için başlatılmış bir kalkınma hareketidir" dedi.

Milletin güvenlik ve huzuru için İçişleri Bakanlığı olarak azimle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya "Kıymetli kardeşlerim İçişleri Bakanlığı olarak aziz milletimizin güvenlik ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye'nin her bir karış toprağında milletimizin huzurunu korumak, güvenliğini sağlamak için nöbetteyiz. Dağda, ovada, dar geçitlerde, şehirlerde, mavi vatanda, terörle, uyuşturucuyla, her türlü şer odayla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu sabah Balıkesir'de Türkiye'nin huzuru toplantımızı arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Orada da ifade ettim. Halkımızın huzurunu tesis etmek adına asayiş suçlarında olay sayılarını azaltırken aydınlatma oranlarımızı yükseltiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti kongresinde konuştu - Son Dakika

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