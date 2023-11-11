İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çete ve uyuşturucu satıcılarını ihbar edin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Çete, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili kimi görürseniz ihbar edin. Biz zehir tacirlerinin nefesini kesmekte ve organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip yargıya teslim etmekte kararlıyız" dedi.

"ADANA'DA ÇOK GÜZEL BİR UYUM VAR"

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya geldi. İlk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Yerlikaya daha sonra bir otelde gerçekleştirilen " Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran'da göreve başladığını ve daha sonrasında Adana'da çok olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Başta terörle mücadele, zehir tacirleri yani uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri, düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle mücadele ve asayiş suçlarıyla onların detaylarıyla ilgili bugün değerlendirmeleri yaptık. Adana çok büyük ve özel bir şehir. Tarımdan sanayiye her alanda başarıdan başarıya koşan bu şehir huzurun en güzelini hak ediyor. Burada hem jandarmamız hem sahil güvenliğimiz hem de polislerimiz arasında mükemmel bir uyum var. Bu uyum ve güçlü iş birliği huzur ve güven hizmetinin tecelli etmesiyle ilgili hemşehrilerimizin beğenisini kazacağını görüyorum" diye konuştu.