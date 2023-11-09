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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetliyiz - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetliyiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetliyiz
09.11.2023 01:26  - Güncelleme: 09:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetli olduklarını ve bu konuyu en güzel şekilde çözeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde kayıp yakınları için her hafta Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ile ilgili "Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerinde aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Görüşmede, Bakan Ali Yerlikaya'ya HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan tarafından Cumartesi Anneleri'nin gözaltına alınmasıyla ilgili soru soruldu. Yerlikaya, "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık, bu bir anayasal özgürlük." şeklinde cevap verdi.

"EN GÜZEL ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

Bakanlığın, Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetli yaklaştığını belirten Yerlikaya, konuşmasının devamında "Onlar zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerine aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"BİREYSEL SİLAHLANMAYA KARŞI YASA HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Yerlikaya, bireysel silahlanmaya karşı yasa taslağı hazırlığında olduklarını belirterek "1 Ocak 2023- 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bununla ilgili, ruhsatsız silahla ilgili cezayı gözden geçirmemiz lazım. Bununla ilgili bir hazırlığımız var. Başkanvekillerimiz ve başkanımız burada, mutlaka ama mutlaka yakın zaman içerisinde önerimiz ile beraber geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetliyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetliyiz - Son Dakika
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