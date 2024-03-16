İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuru bizim görevimiz - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuru bizim görevimiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye\'nin huzuru bizim görevimiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak hukuk devleti ve insan haklarının referansları olduğunu belirterek, Türkiye'nin huzurunu sağlamak için kararlı olduklarını vurguladı. Yerlikaya, terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede kararlı olduklarını ve düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

16.03.2024 18:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak hukuk devleti, insan hakları bizim referansımız. Yaptığımız görev de Türkiye'nin huzurudur." dedi.

Bakan Yerlikaya, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Gaziantep'in Huzuru" programında yaptığı konuşmada, 4 yıl görev yaptığı Gaziantep'te birçok gelişmeyi takip ettiklerini söyledi.

Sorumluluğu çok büyük olan İçişleri Bakanlığını ve görevlerini "huzur" kelimesiyle ifade ettiklerini anlatan Yerlikaya, "'Türkiye'nin huzuru' diye yola çıktık. İçişleri Bakanlığında 600 bin mesai arkadaşım var. Biz 600 bin nüfuslu kahraman bir aileyiz. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak hukuk devleti, insan hakları bizim referansımız. Yaptığımız görev de Türkiye'nin huzurudur." diye konuştu.

Yerlikaya, Türkiye'nin terör ve benzeri yapıların kökünü kazımakta kararlı olduğunu, son terörist etkisiz hale getirilene kadar durulmayacağını dile getirdi.

Organize suç örgütleriyle ilgili önemli çalışma ve operasyon yürüttüklerine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütleri dediğimiz, Cumhurbaşkanı'mızın ise 'şehir eşkıyaları' olarak tanımladığı bunların taptıkları tek şey para, nereden gelirse gelsin. Benim aziz milletimin kazancına göz diken, rahatını kaçıran, tedirgin eden ve emniyet camiasında 'bizim vatandaşımıza hiç kimse racon kesemez' olarak diyoruz, sen kimsin ki, nereden görüyorsun bu gücü kendinden. Devlet ve milletten daha güçlü bir irade medeni toplumlarda yok, olamaz da ve olmamalı. Biz hukuk devletiyiz, bir güç varsa o da hukukun üstünlüğünün vardır. Bu duruşla çalışıyoruz. Diyorum ki, Gaziantep'te vatandaşın bildiği, kendini rahatsız ve tedirgin eden yerel, bölgesel, ulusal suç örgütü varsa, bunların nefesini kesip adalete teslim etmek için Valime 4 ayın var diyorum."

Düzensiz göçmenlerle ilgili yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan Yerlikaya, bir süre önce Çanakkale'de acı bir olayın yaşandığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Bir botta 46 yabancı, yakın bir Yunanistan adasına geçme hayaliyle Çanakkale Eceabat'tan açıldılar. Şu ana kadar 22 cansız beden, 4 kurtarılan, halen 20'si kayıp, arıyoruz. Şimdi benim İlhami Valimize ilk talimatım şu, bunları o bota bindirme organizasyonunu kim yaptı, bana onu bulun. Başımızın belası onlar, göçmen organizatörlerinin nefesini kesersek Türkiye'de düzensiz göçle ilgili transit ülke olmayla ilgili bizim üzerimize gelen göç başka rotalara gider. Meydan okuyoruz, bizim çalışma tarzımız bu, açık ve nettir. Eğer sen göçmen kaçakçılığı yapacaksan halen bil ki tutuklu arkadaşlarının yanına 2-3 ay sonra mutlaka götüreceğiz. Akıllı ol."

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Eyup Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuru bizim görevimiz - Son Dakika

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