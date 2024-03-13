Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen programa katıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" isimli programda konuştu. Bakan Yerlikaya katılımcılara bakanlık olarak İstanbul ve Türkiye genelinde yaptıkları faaliyetlerle alakalı bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" adlı programda bakanlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Asayişten, teröre, zehir tacirliğinden düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına kadar yaptıkları faaliyetlerden bahseden Yerlikaya, son terörist kalmayıncaya kadar operasyonların devam edeceğini belirtti.

"Önle ve yakala"

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının görev tanımı ile ilgili, "Suç türleri ile ilgili bizim bakanlığımızın iki görevi var. İçişleri Bakanlığı'nın görevleri nedir denirse iki kelime; önle ve yakala. Ceza kanununda suç türlerinin tamamı ile ilgili bizim bir duruş şeklimiz var. Bunları önlememiz lazım. Bunların işleyişine giden yolları tıkamamız ve önlememiz lazım. İkincisi suç işlenmesini önleyemedik o zaman ne yapmamız lazım? Bunu yapanları arkadaşlarımızla yakalayıp adalete teslim etmem lazım. Biz öyle büyük bir aileyiz ki, 783 bin kilometrekare vatan alanında mavi vatanda denizlerimizde ve çevrimiçi dünyada yani sanal vatanda orada da bizim haklarımızı, hukuklarımızı orada da huzurumuzu korumakla ilgili görevlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, " Suriye'de Mehmetçiğimiz teröristleri hareket ettirmiyor. MİT ne yapıyor? Nokta operasyonları yapıyor. İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? Hem şehrimizde hem kırsalımızda 22 bin 234 operasyon yaptık. 817 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya 2016'da 2 bin 322 eylem olduğunu 2023'te bu sayının 88, 2024 yılı içinde 12'ye düştüğünü belirtti.

"Bize yan bakma cüreti gösteren örgütlere düz bakmak gibi bir niyetimiz yok"

Bakan Yerlikaya, "Tüm suç türleri ile ayrım yapmadan mücadele ediyoruz. Ama bizim için motosiklet hırsızlığına bakışımızla DEAŞ'a bakış açımız, PKK'ya bakış açımız aynı mı? Evrakta aynı. Ama şunu söyleyeyim. Bize yan bakma cüreti gösteren örgütlere düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Bunların tamamını etkisiz hale getirmek, götürüp adalete teslim etmek için İçişleri olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'da yaptıkları operasyonlarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, İstanbul'da 278 şehir operasyonu yaptıklarını, 79 teröristin sağ olarak yakalanıp adalete teslim edildiğini belirtti. Sancaktepe'de FETÖ'ye 151, DEAŞ terör örgütüne 101 operasyon yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 128, İstanbul'da 8 terör eyleminin önlendiğini ayrıca yapılan operasyonlarla çeşitli organize suç şebekelerinin çökertildiğini belirtti.

Asayiş olaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar ve diğer suçlardan Sancaktepe'de 486 İstanbul'da 27 bin 191 kişinin yakalandığını belirtti.

Göç konusunda İstanbul'da düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik 499 operasyon yaptıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, düzenli göçmen sayısının 1 milyon 90 bin olduğunu belirtti. Parmak izi uygulaması ile kişinin kimlik bilgilerinin belirlendiğini, öğrenci, turist ise kontrolden sonra bırakıldığını kaçak ise ülkesine gönderildiğini ifade etti.