İçişleri Bakanı Yerlikaya: Seçimin güvenliği için tedbirler aldık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Mart öncesinde biz İçişleri Bakanlığı olarak seçimin yapıldığı tüm yerlerde seçimin güvenliği, huzuru, sandığa iradenin hakkaniyetli, özgür bir ortamda yansıması için de tedbirlerimizi aldık." dedi.
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Gönen Belediye Başkan adayı Aydemir Gümüş için kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini, İçişleri Bakanlığının 85 milyonunun huzur ve güvenliği için var olduğunu söyledi.
Gece gündüz demeden aziz milletin huzuru ve güvenliği için gayret gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"40 yıldan beri mücadele ettiğimiz ama artık son nefesleri, son çırpınışlarını görüyorsunuz, onu da nefes almaz hale getireceğimiz hain bölücü terör örgütleriyle uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Sınırımızın içinde ve dışında ayrımı yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok' diyor. Sınırın içinde İçişleri ailesi olarak biz, sınırın dışında Savunma Bakanlığı, yani kahraman Mehmetçiğimiz. Milli İstihbarat Teşkilatı en az haftada 3-4 kez görüyorsunuz, onlar da nokta atışlarla sözde liderlerini içeride ya da dışarıda fark etmiyor. Nerede görürse onları etkisiz hale getiriyor, elini havaya kaldıran varsa alıp adalete teslim ediyor."
Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadele ettiklerini, ülkenin huzuru için zehir tacirlerine de geçit vermemeye kararlı olduklarını dile getirdi.
"Seçimin yapıldığı tüm yerlerde tedbirimizi aldık"
Hanenin direğinin anneler olduğunun altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Evlatlarımızın eğitmeni, onları geleceğe hazırlayanlar da sizsiniz. Evet biz babalarız. Benimde ellerinizden öper 4 evladım var ama evdeki eğitim, annenin duası, eğitimi çok bambaşka. Şimdi 'benim evladım, benim oğlum, benim kızım yapmaz' demeyin. Çünkü kötülüğün cesareti biliyorsunuz, cep telefonunun içinde, her yerde var ama devlet ve millet olarak biz daha güçlüyüz. Bakın ben sizden şunu istiyorum. Duyduğunuzu, gördüğünüzü, söylenenleri 112'yi arayıp 'Evladım Bakanımız bize böyle demişti' de ismini verme. Bunlar yazılsın, çünkü öyle bir yazılım sistemi yaptık ki gelen tüm uyuşturucuyla ilgili ihbarların tamamını eski tabirle esas biliyor ve bunların üzerinde öyle bir yazılımla hareket ediyoruz ki hangi mahallede, hangi sokakta, hangi köşede... Bunlar bizim hız yapmamızı, yani bunları enselerinden tutup yere çökertip savcının karşısına götürme hızımızı arttırıyor da o yüzden istiyorum. Kötülükle mücadeledeki bunun başında uyuşturucu, bunlarla mücadelede biz 85 milyon bir takım ruhuyla çalışmamız lazım. Takım olursak hız yaparız, işinize bereket olur. Sonunda da 'ben' değil, 'biz' yapmış oluruz."
Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek, eğer işlenmişse onu da bir an önce aydınlatmakla görevli olduklarını belirterek, "Bir suç dahi olsa diyoruz ki 'keşke bu suç olmadan önce önleyebilseydik.' Bu hassasiyetle çalışıyoruz. Bu arada her zaman görüyoruz, işitiyoruz, sizin destekleriniz ve hayır dualarınız benim kahraman polisimin, jandarmamın, sahil güvenliğimin, mülki idare amirimin heyecanını çok daha yukarıya çıkarıyor. Her birinizden Allah razı olsun." diye konuştu.
Yerel seçimlere değinen Yerlikaya, "31 Mart öncesinde biz İçişleri Bakanlığı olarak seçimin yapıldığı tüm yerlerde seçimin güvenliği, huzuru, sandığa iradenin hakkaniyetli, özgür bir ortamda yansıması için de tedbirlerimizi aldık. 600 bin mesai arkadaşımız, o büyük İçişleri ailesiyle, büyük tecrübeyle beraber sandığa hür iradenin yansımasıyla ilgili elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız. Bakın bu meydanlarda, Gönen'de her parti kendini anlatabiliyor değil mi? Çok büyük bir nimet. Allah demokrasimizi bu topraklardan hiç eksik etmesin." ifadesini kullandı.
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