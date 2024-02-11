İçişleri Bakanı Yerlikaya: Silahlı saldırıya ilişkin 17 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Silahlı saldırıya ilişkin 17 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Silahlı saldırıya ilişkin 17 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 17 şahsın gözaltına alındığını ve 3 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtti.

11.02.2024 18:42  Güncelleme: 19:02
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'ya İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş da eşlik etti.

"57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı"

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Dün Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı meydana gelmiş, saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralanmıştı. Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor. Diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık. Almaya da devam ediyoruz. Biz şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla, milletimizin canına ve malına kast eden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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