İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Teröristlere göz açtırmamakta kararlıyız"
AMASYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör neredeyse ülke içindeyse onun inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa pençe harekatlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakla da Allah'ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın. Terör örgütü umurumuzda değil" dedi.
Amasya'da vatandaşlara seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksın. Dinlenmek yok. Devamlı çalışacaksın" talimatı verdiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Çünkü bizim milletimiz onları ülke içinde de, ülke dışında da hiçbir şekilde istemiyor. O yüzden terör neredeyse ülke içindeyse onun inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa pençe harekatlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakla da Allah'ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın. Terör örgütü umurumuzda değil. Ama bir terör örgütü mensubu, kendileri veya sözde liderleri kim bizim aziz milletimize yan bakmaya cüret ediyorsa bizde onlara düz bakacak değiliz" diye konuştu.
"10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı"
Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin veriler paylaşan Ali Yerlikaya, "Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'şehir eşkıyaları'. Organize suç örgütleri. Bazı adları da bu. Adları batsın. Ne olursa olsun. 10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı. Götürüp adalete teslim ettik" şeklinde konuştu. Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmamakta kararlı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını zehreden kim varsa en büyüğünden sokak satıcısı olan en küçüğüne varıncaya kadar biliniz ki biz onları hayatını zehretmeye kararlıyız. Onlara nefes aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı. Evden hırsızlık olaylarının geçen yıl ile bu yılın ilk 75 gününde kıyaslayan Yerlikaya, "Evden hırsızlıkta bir önceki yılın ilk 75 gününün ortalaması günlük 162 iken 2024'ün ilk 75 gününde bunu şimdilik 98'e düşürdük. Her gün takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Amasya Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Yılmaz Doruk'un da yer aldığı huzur ve seçim güvenliği toplantısı yapan Yerlikaya, sonrasında esnafları dolaşıp vatandaşlardan AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'a destek istedi.
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Teröristlere göz açtırmamakta kararlıyız' - Son Dakika
HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği program kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, herkesin el birliği ile uyuşturucuya karşı elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından grup dağıldı.
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bırakan İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, dua ederek ve mum yakarak terörü lanetledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin tamamlandığını ve en az 20 bin çalışanın hizmet vereceği bir kompleks olduğunu belirtti. Hastane kompleksi, gen ve hücre terapi hastanesi, BAHAR Projesi ve lojmanlar dahil olmak üzere birçok birimi içeriyor. Bakan Koca ayrıca, Türkiye genelinde 30 büyük şehirde benzer projelerin yapılacağını ve Sancaktepe'deki hastanenin dünyada ilk olan bir BAHAR Projesi olduğunu ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan'ın düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım gerçekleşti. Afacan, vatandaşların tercihini net olarak ortaya koyduğunu belirtti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafı ile bir araya geldi. Başdeğirmen, 'Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu ve dolar bazında milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti. Ayrıca, kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyine ulaştığını ifade etti.
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu. 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen eğitim uçuşuna çeşitli üslerden havalanan uçaklar katıldı. Bakanlık, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Destici, ayrıca yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'yla işbirliği yaptıklarını ve Kovancılar Belediye Başkanı adayı Vahap Gök için destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de miting yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda CHP'nin kazanacağını belirtti. Özel, ayrıca Denizli'de AK Parti'ye oy verilmesi durumunda belediyenin AK Parti'ye geçeceğini ifade etti. Özel, iyi insanlara seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta birlik olunması çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Halk Buluşması'nda konuştu. 17 bakanın İstanbul’a seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu, “Toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin” dedi. Seçmenlere "Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin" çağrısı da yapan İmamoğlu, "Bu şehir artık bağışıklık kazandı, bağışıklık; bu virüslere karşı bağışıklık kazandı. 5 yıl boyunca bunu öğrendi. Dolayısıyla, bir avuç insana çalışana, asla oy vermeyin. Onlara oy vermemek yetmez. Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?