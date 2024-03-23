Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Teröristlere göz açtırmamakta kararlıyız"

AMASYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör neredeyse ülke içindeyse onun inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa pençe harekatlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakla da Allah'ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın. Terör örgütü umurumuzda değil" dedi.

Amasya'da vatandaşlara seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksın. Dinlenmek yok. Devamlı çalışacaksın" talimatı verdiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Çünkü bizim milletimiz onları ülke içinde de, ülke dışında da hiçbir şekilde istemiyor. O yüzden terör neredeyse ülke içindeyse onun inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa pençe harekatlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakla da Allah'ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın. Terör örgütü umurumuzda değil. Ama bir terör örgütü mensubu, kendileri veya sözde liderleri kim bizim aziz milletimize yan bakmaya cüret ediyorsa bizde onlara düz bakacak değiliz" diye konuştu.

"10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı"

Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin veriler paylaşan Ali Yerlikaya, "Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'şehir eşkıyaları'. Organize suç örgütleri. Bazı adları da bu. Adları batsın. Ne olursa olsun. 10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı. Götürüp adalete teslim ettik" şeklinde konuştu. Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmamakta kararlı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını zehreden kim varsa en büyüğünden sokak satıcısı olan en küçüğüne varıncaya kadar biliniz ki biz onları hayatını zehretmeye kararlıyız. Onlara nefes aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı. Evden hırsızlık olaylarının geçen yıl ile bu yılın ilk 75 gününde kıyaslayan Yerlikaya, "Evden hırsızlıkta bir önceki yılın ilk 75 gününün ortalaması günlük 162 iken 2024'ün ilk 75 gününde bunu şimdilik 98'e düşürdük. Her gün takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Yılmaz Doruk'un da yer aldığı huzur ve seçim güvenliği toplantısı yapan Yerlikaya, sonrasında esnafları dolaşıp vatandaşlardan AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'a destek istedi.