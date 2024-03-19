İçişleri Bakanı: Yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da Valilik tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını söyledi.
Iğdır'da düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sivil Toplum ile Buluşma" programında konuşan Bakan Yerlikaya, "Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız. Biz sınırlarımızın içerisine gelip de bize kibir yapmalarını beklemiyoruz. O iş bitti artık. 2017'den itibaren envanterimize giren yerli ve milli sanayinin o güzel ürünleri İHA, SİHA, ANKA, İKU bunlar ve daha pek çok yerli ve milli sanayinin ürünleri bizim terörle mücadelemize katkısı olmuştur. Teröristlere nefes dahi aldırmıyoruz. Bırakın nefes almayı şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getirdik" dedi.
Iğdır'da yapılan operasyonlara da değinen Bakan Yerlikaya, " Iğdır'da 59 kırsal operasyon 2'si orta çaplı 57'si küçük çaplı 39 şehir operasyonu yapıldı. Toplam 98 operasyon ile bir terörist de etsizi hale getirildi. FETÖ VE DAEŞ ile ilgili de Iğdır'da yaptığımız operasyonlar var" dedi.
Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığı bundan da 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. - IĞDIR
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Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hüküm giyen firari S.Ö, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son 20 yılda 2 milyondan fazla konutu dönüştürdüklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda milyonlarca konutumuzu, özellikle metropoller başta olmak üzere dönüştüreceğiz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da yaptığı ziyarette terörle mücadeleye devam edeceklerini belirterek, 200 bin konutun anahtarlarını teslim edeceklerini ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı ilçesinde içme suyu hattı açılış töreni düzenledi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik-Polatlı içme suyu hattı projesiyle Polatlı ve çevresindeki 1,5 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Yavaş, suyun Yenikent'ten Polatlı'ya ulaştığını ve kent merkezindeki boru hattının tamamlanmasıyla Polatlı suyunun yüzde 100'ünün İvedik suyundan gelmiş olacağını ifade etti. Törende ayrıca mehteran ve semazenler gösterisi, tasavvuf musikisi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Ankara'da düzenlenen bir iftar programında 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı. Projeler arasında yeni kreşlerin yapılması, üniversite öğrencileri için yurtların artırılması ve emekliler için bir kampüs oluşturulması yer alıyor.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesi altında görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılarak, Mehmetçikle bir araya geldi. Osmani, iftar yemeği vesilesiyle Mehmetçikle bir araya gelerek barış, birlik ve beraberlik gibi değerleri hatırladıklarını belirtti.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de yurttaşlarla iftar yaparak, ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
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