İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili iddialarına açıklama - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili iddialarına açıklama

10.08.2022 22:25
İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili iddialarına açıklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'yla (YSK) ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'yla (YSK) ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi halde Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde de yok" ifadeleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Twitter'dan yapılan yazılı açıklamada, seçmen bilgilerinin seçime girmeye hak kazanan partilerle paylaşıldığı belirtilerek, "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Semen Kütükleri Hakkında Kanunun 33'üncü maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve YSK tarafından seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47'nci maddesinde ise semen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır. İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalar ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü hedef göstererek zan altında bırakmıştır" ifadeleri kaydedildi. Açıklamanın devamında, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunularak, "YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız. Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz. Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça fişlenmesi anlamına da geldiğinden bakanlığımızca suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili iddialarına açıklama - Son Dakika

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