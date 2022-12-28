Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik başlatılan terör soruşturması nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. İmamoğlu'na burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" sözleri soruldu.

"YETKİMİZ 2024 MART AYINA KADAR"

Bu öneriye sıcak bakmadığını ifade eden İmamoğlu, "Bizim yetkimiz 2024 mart ayına kadar yapılmıştır. Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. İBB'de bizlerin hedefi, 2024 mart ayında en az yüzde 60'tır. Hedefimiz budur, yetkimiz 2024 martına kadardır. İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün, İBB bünyesinde çalışan bazı personeller için başlatılan soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" demişti.

AK PARTİLİ DAĞ: KILIÇDAROĞLU ESPRİ YAPMIŞ, BİR REALİTESİ YOK

Bu çağrıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yanıt vermişti. Bir canlı yayına katılan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına ilişkin, "İstanbul ve Yalova'da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz. Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimler yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." sözlerini kullanmıştı.