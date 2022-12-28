Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır

28.12.2022 11:40

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması hakkında basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileyelim" önerisi soruldu. Bu öneriye sıcak bakmadığını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik başlatılan terör soruşturması nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. İmamoğlu'na burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" sözleri soruldu.

"YETKİMİZ 2024 MART AYINA KADAR"

Bu öneriye sıcak bakmadığını ifade eden İmamoğlu, "Bizim yetkimiz 2024 mart ayına kadar yapılmıştır. Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. İBB'de bizlerin hedefi, 2024 mart ayında en az yüzde 60'tır. Hedefimiz budur, yetkimiz 2024 martına kadardır. İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün, İBB bünyesinde çalışan bazı personeller için başlatılan soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" demişti.

AK PARTİLİ DAĞ: KILIÇDAROĞLU ESPRİ YAPMIŞ, BİR REALİTESİ YOK

Bu çağrıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yanıt vermişti. Bir canlı yayına katılan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına ilişkin, "İstanbul ve Yalova'da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz. Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimler yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." sözlerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Türkiye'nin en zehirli yılanı "Anadolu engereği" bir ilimizde ortaya çıktı: Görürseniz koşarak kaçın
12:12 Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar
11:29 Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı
11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var
11:22 Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır
11:05 Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
11:01 ABD'de hayatı kabusa çeviren kar fırtınasında can kaybı 65'e yükseldi, birçok kentte yağma olayları başladı
10:40 Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü
10:13 Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz
19:45 Hükümetten milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklama! Gözler maaş zammına çevrilmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 12:32:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement