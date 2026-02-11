İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi

İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi
11.02.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin, Erzurum Valiliği döneminde Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu otomobille şehir turu yaptığı ve Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısının çaldığı anlar yeniden gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin, Erzurum Valiliği dönemine ait bir görüntü sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

TÜRKEŞ'İN OTOMOBİLİYLE ŞEHİR TURU

Söz konusu görüntülerde Çiftçi'nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu belirtilen otomobille Erzurum sokaklarında ilerlediği görülüyor. Araçta Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısının çalması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, Alparslan Türkeş, Erzurum Valiliği, Ferdi Tayfur, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:19
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:57:59. #7.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.