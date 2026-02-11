Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin, Erzurum Valiliği dönemine ait bir görüntü sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
Söz konusu görüntülerde Çiftçi'nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu belirtilen otomobille Erzurum sokaklarında ilerlediği görülüyor. Araçta Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısının çalması dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?