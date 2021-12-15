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İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor - Son Dakika

İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor

15.12.2021 08:20
İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adının değişeceğini ve iki partinin daha ittifaka katılacağını aktardı.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri anlattı.

MİLLET İTTİFAKI BÜYÜYOR, ADI DA DEĞİŞECEK

Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi. Yarkadaş, iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin Büyük Millet İttifakı olacağını belirtti.

Yarkadaş bu bilgiyi kamuoyunun ilk kez duyduğunu belirtti

İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor

Millet İttifakı, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor - Son Dakika


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