İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor - Son Dakika

İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adının değişeceğini ve iki partinin daha ittifaka katılacağını aktardı.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri anlattı. MİLLET İTTİFAKI BÜYÜYOR, ADI DA DEĞİŞECEK Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi. Yarkadaş, iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin Büyük Millet İttifakı olacağını belirtti. Yarkadaş bu bilgiyi kamuoyunun ilk kez duyduğunu belirtti

Son Dakika

Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor

Adana'da köpek gezdiren kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor

Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi

Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı

CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü

Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor

Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim