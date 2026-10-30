İddiaya göre Pentagon NATO müttefiklerinden Rusya söylemini yumuşatmalarını istedi - Son Dakika
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İddiaya göre Pentagon NATO müttefiklerinden Rusya söylemini yumuşatmalarını istedi

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Reuters'un 4 kaynağa dayanan özel haberine göre Pentagon, Baltık ülkeleri dahil bazı NATO müttefiklerinden Rusya söylemini yumuşatmalarını istedi. Kaynaklar mesajın Litvanya, Letonya ve Estonya'ya iletildiğini, Pentagon'un ise iddialara yorum yapmadığını aktardı.

Reuters haber ajansının özel haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, son haftalarda bazı NATO ülkelerinden " Rusya'nın oluşturduğu tehditle" ilgili söylemlerini yumuşatmalarını istedi.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Baltık ülkeleri de dahil olmak üzere NATO müttefiklerine Rusya'ya yönelik sert söylemlerini en aza indirmeleri talimatını verdiğini iddia etti. Kaynaklar, Avrupalı liderler ve yetkililerin bazı açıklamalarının kıtasal güvenliği zayıflattığını dile getirdi. Kaynaklar, kamuoyuna yapılan açıklamalarda söylemleri yumuşatmaları istenen ülkeler arasında Litvanya, Letonya ve Estonya'nın da yer aldığını aktardı. NATO müttefiklerine mesajı ileten yetkililerden birinin Pentagon Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby olduğu öne sürüldü. Kaynaklardan biri, Colby'nin yakın zamanda bir Baltık yetkilisine Ruslara yönelik herhangi bir "kışkırtma" olmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Söz konusu kaynağa göre Colby, Avrupalıların "Rusya'nın bir fare gibi köşeye sıkıştırıldığı" yönündeki ifadelerinin "yararsız bir söylem" olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili yorum istenmesi üzerine Pentagon'dan bir yetkili, "Müttefikler arasındaki özel görüşmeler gizlidir, bu nedenle bu iddialar hakkında yorum yapmayacağız" dedi.

Pentagon'un söz konusu uyarısı, Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşa müzakere yoluyla son verilmesi çabalarını yeniden başlattığı bir dönemde geldi.

Kaynak: İHA
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