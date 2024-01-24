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İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'deki esnaf odalarını ziyaret etti - Son Dakika
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İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'deki esnaf odalarını ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Sucular Odasının yöneticilerini ziyaret etti. Hatipoğlu, esnafın ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldı ve gelecek dönemde bu sorunları çözeceklerini belirtti.

İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir\'deki esnaf odalarını ziyaret etti
24.01.2024 - 12:15,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Sucular Odasının yöneticilerini ziyaret etti.

Hatipoğlu ilk ziyaretini Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası'na gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Mehmet Çiçek ve yönetim kurulu üyelerinden esnafın ihtiyaçları ve yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, "Eskişehir'de esnafın sıkıntılarını görüyor ve anlıyorum. Eskişehir'de, meyve sebze haline girmeyen ürünlerin dışarıdan getirilerek satılması esnafımıza zarar veriyor. Bu kente bir biber bile girecekse ilk durağı meyve sebze hali olmalıdır. Gelecek dönemde Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırdığımızda, esnafa zarar veren bu ve bunun gibi tüm sıkıntıları çözeceğiz." diye konuştu.

Hatipoğlu, daha sonra Sucular Odası Başkanı Hayrettin Nam ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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