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Hatipoğlu: Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz devam edecek - Son Dakika
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Hatipoğlu: Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz devam edecek

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecinin bu şekilde devam edeceğini belirtti. Hatipoğlu, kendi genel başkanına ve büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş bir kişinin Eskişehirlilere ders vermeye hakkı ve haddi olmadığını ifade etti. Eskişehir'in kendi öz evladının mı, yoksa İstanbul'dan kentlerini dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracağının 31 Mart'ta görüleceğini vurguladı.

Hatipoğlu: Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz devam edecek
27.01.2024 - 18:31,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi genel başkanına, kendi büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş zatın, çıkıp Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var. 31 Mart'ta Eskişehir bakalım kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak? Her türlü kutuplaştırma çabası Eskişehir'de geçersizdir. Ben her hemşehrime fayda sağlama, hayatına olumlu anlamda dokunma niyetinde ve çabasındayım. Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek."

Kaynak: AA
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Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

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