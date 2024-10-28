Iğdır'a İlave Veteriner Atanmalı - Son Dakika
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Politika

Iğdır'a İlave Veteriner Atanmalı

DEM Parti Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da veteriner sayısının yetersiz olduğunu belirtti.

28.10.2024 11:47
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DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'daki veteriner sayısının yetersiz olduğunu söyleyerek kente ilave veteriner atanması gerektiğini belirtti.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır ile bazı ziyaretlerde bulunduğu Ardahan'da vatandaşların sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Ardahan'daki bazı köylerde öğrencilerin taşımalı sistem dolayısıyla eğitimden uzaklaştığını belirten Hun, ailelerin çocuklarını yurtlara yerleştirmek istemediğini söyledi.

Hun, "Ardahan'da bazı köylerde içme suyu ve yol sorunları olduğunu gözlemledik." dedi.

Iğdır'da veteriner hekim sayısının yetersiz olduğunu, bu durumun çiftçileri mağdur ettiğini kaydeden Hun, Tarım ve Orman Bakanlığınca Iğdır'a ilave veteriner hekim ataması yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Iğdır'a İlave Veteriner Atanmalı - Son Dakika

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