Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş Göreve Başladı

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş Göreve Başladı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Iğdır Belediye Başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş mazbatasını alarak göreve başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Iğdır seçimlerin yenilenmesi taleplerini reddetti.

09.04.2024 18:05  Güncelleme: 18:17
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31 Mart 2024 yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş mazbatasını alarak göreve başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ile ilgili Iğdır'daki itiraz mesaisini dün bitirdi. AK Parti'nin Iğdır seçimlerin yenilenmesi talepleri dün itibari ile reddedildi. Kararın ardından DEM Parti'den Iğdır Belediye Başkanı seçilen Mehmet Nuri Güneş, Iğdır İl Seçim Kurulunda mazbatasını alarak göreve başladı. Güneş, "Uzun zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Başlarken bize destek veren bütün zorlukları irade adına, demokrasi adına bize destek veren herkese saygılarımı iletiyorum. Demokrasi kazanmıştır, Iğdır kazanmıştır" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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