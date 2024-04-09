31 Mart 2024 yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş mazbatasını alarak göreve başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ile ilgili Iğdır'daki itiraz mesaisini dün bitirdi. AK Parti'nin Iğdır seçimlerin yenilenmesi talepleri dün itibari ile reddedildi. Kararın ardından DEM Parti'den Iğdır Belediye Başkanı seçilen Mehmet Nuri Güneş, Iğdır İl Seçim Kurulunda mazbatasını alarak göreve başladı. Güneş, "Uzun zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Başlarken bize destek veren bütün zorlukları irade adına, demokrasi adına bize destek veren herkese saygılarımı iletiyorum. Demokrasi kazanmıştır, Iğdır kazanmıştır" dedi. - IĞDIR
Son Dakika › Politika › Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş Göreve Başladı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
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