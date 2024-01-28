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IĞDIR'da AK Parti'den Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ülkü Öcal coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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IĞDIR'da AK Parti'den Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ülkü Öcal coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal, Ankara'dan dönüşünde coşkulu bir karşılama ile karşılandı. İlk kadın belediye başkan adayı olan Öcal, izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı. Öcal, halka hitap ederek Iğdır'ı şaha kaldıracağını söyledi ve güvenini boşa çıkarmayacağını belirtti.

IĞDIR\'da AK Parti\'den Belediye Başkanlığı\'na aday gösterilen Ülkü Öcal coşkuyla karşılandı
28.01.2024 - 20:14,
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IĞDIR'da AK Parti'den Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Belediye Başkan yardımcısı Ülkü Öcal, Ankara'dan dönüşünde partilerce coşku ile karşılandı. Davul-zurnalı karşılamada Iğdır'ın ilk kadın belediye başkan adayı Öcal, yaşanan izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Öcal'ın adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bugün akşam saatlerinde beraberinde AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile Iğdır'a gelen Ülkü Öcal, havalimanında coşkuyla karşılandı. Evli ve 3 çocuk annesi Öcal, yüzlerce araç konvoyu eşliğinde kent merkezine geldi. Yol boyu kurbanlar kesilen Öcal, ilk olarak AK Parti il başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Ülkü Öcal, Iğdır'ı 5 yıl içerisinde şaha kaldıracağını söyledi.

Daha sonra parti binasında açıklama yapan Öcal, kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından kendisine verilen bu görevi seçildiği takdirde layıkı ile yerine getireceğini ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirtti. Güzel bir enerjilerinin olduğunu ifade eden Öcal, "Cumhur ittifakı Iğdır'da hiç olmadığı kadar güçlü, İnşallah bende elimi değil bedenimi taşın altına koyarak bu seçimi kazanacağız. Ben buna inanıyorum, halkımda onu da gördüm. Başarmamamız için hiç bir sebep yok" diye konuştu. Başkan adayı Ülkü Öcal daha sonra partililerle birlikte MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: IĞDIR'da AK Parti'den Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ülkü Öcal coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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