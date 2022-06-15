İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama - Son Dakika
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İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama

15.06.2022 21:42
İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım" dedi.

CHP'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği MYK toplantısında parti içi meseleler gündeme alındı. Gündem konularından birisi olan, sığınmacılarla ilgili açıklamaları ile son olarak da AK Partili kadın meclis üyesi Hacer Çınar ile aralarında geçen diyalogla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplantıdan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kararı çıktı.

Kararın ardından ilk kez açıklama yapan Başkan Özcan, "Ben de bu süreci yakından takip ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyım. Ben bu partinin gençlik kolları başkanlığını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını, belediye meclis üyeliğini, milletvekilliğini, parti meclis üyeliğini yaptım. Şu partide yapmadığım bir genel başkanlık var, bir MYK üyeliği var, bir de Kadın Kolları Başkanlığı var" dedi.

"Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum"

Yüksek disiplin kurulunda tecrübeli kişilerin bulunduğunu söyleyen Özcan, "Her aşamasında dişimizle, tırnağımızla mücadele ederek biz bu noktalara geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk. Partimiz için girdik bu seçimlere. Başarılı da olduk. Ben sayın Genel Başkanının öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım. Süreci de anlatacağım samimi olarak. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizde çok tecrübeli bir başkanı var. Çok sağduyulu, aklı başında, partisini seven insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Partililerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye de düşünüyorum. Gerekirse de sayın Genel Başkanla da görüştükten sonra eğer randevu talebimize olumlu yanıt verirse süreçle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yaparım" ifadelerini kullandı.

"Başka bir partiye geçmem"

Kararın aleyhine çıkması halinde başka bir partiye geçmeyeceğini belirten Özcan, "Benim hakkımda ihraç kararı verilirse, Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' soruyorlar, hayır öyle bir düşüncem yok. Aklıma bile gelmez. Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık değilim" şeklinde konuştu.

"Partililer arayıp ağlıyor"

İhracının HDP'liler ve Kandil'dekileri mutlu edeceğini kaydeden Tanju Özcan, "Aslında benim böyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olan konu bu falan değil. Bunu herkes biliyor. Beni duygulandıran şeyler oluyor, partililer arayıp ağlıyor, üzüntülerini dile getiriyor. Bizimle birlikte yol yürümüş, bu mücadeleyi karda kışta vermiş olan insanlar, üzüntülerini ifade ediyor. Kim mutlu bundan, işte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gayet mutlu. HDP'liler mutlu, Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BOLU

YORUMLAR
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MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı' HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama - Son Dakika

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