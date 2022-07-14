İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 ay önce disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'u tekrar üye olması için davet etti.

TEKRAR ÜYE OLMAYA DAVET EDİLDİ

MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir" denildi.

TALİMAT BİZZAT BAHÇELİ'DEN

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır."

"AÇIKLANAN RAKAMLARIN ÜZERİNDE ENFLASYON VAR" DEMİŞTİ

Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında eleştirilerde bulunan Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" demişti.

Ersoy, açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım. 'Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu, bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum."