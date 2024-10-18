IKBY'de Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
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Politika

IKBY'de Seçim Süreci Başladı

IKBY'de 20 Ekim'de yapılacak seçimler için güvenlik güçleri oy kullanmaya başladı.

18.10.2024 12:06
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 6 yıl aradan sonra 20 Ekim Pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için güvenlik güçlerinin oy verme işlemi başladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimleri için güvenlik güçleri sandık başına gitti. Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 215 bin 960 seçmen için 165 merkezdeki 749 sandıkta 18.00'e kadar devam edecek. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği gözetiminde yapılan seçimlerde ilk kez IKBY dışındaki kentlere de sandık kuruldu. Erken oylama kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kerh ve Rusafa bölgelerinde toplam 2 bin 847, Musul'da bin 38, Selahaddin'de 574, Kerkük'te 488, Diyala'da 266, Anbar'da 196 ve Vasıt'ta 191 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

"Nihai raporları merkezi hükümet ve IKBY hükümetine ileteceğiz"

Seçimleri denetleyen Uluslararası İnsan Hakları ve Mülteci İşleri Örgütü (IOHR) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Irak Temsilcisi Macid el-Rukbabi, seçimlerin sorunuz geçtiğini ve şu ana kadar herhangi bir ihlalin kaydedilmediğini ifade etti. Rukbabi, "Biz, Uluslararası İnsan Hakları ve Mülteci İşleri Örgütü aracılığıyla IKBY'de uluslararası gözlemciler olarak seçim sürecini izlemek üzere buradayız. 75'ten fazla gözlemcimiz, tüm merkezler ve vilayetlerde dağılarak seçim sürecini izlemek için görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir ihlal veya kural ihlali olduğuna dair bir rapor almadık. Bu bölgede gözlem yaparken sürecin düzenli ve disiplinli bir şekilde ilerlediğini görüyorum. Kuyrukta üst rütbeli bir subay ile güvenlik kurumlarında çalışan bir kişi arasında herhangi bir ayrım olmadığını gözlemliyoruz. Seçim süreci akıcı ve düzenli bir şekilde ilerliyor. Ancak bu, beklenmedik sorunların olmayacağı anlamına gelmez. Seçim süreci sona erene kadar tüm gözlemcilerimizin raporlarını bekliyoruz. Ayrıca seçmenlerden ve adaylardan gelen şikayetleri de kabul ediyoruz ve herhangi bir ihlalin tespit edilmesi halinde bunları çözmek için çalışacağız. Nihai raporları merkezi hükümet ve IKBY hükümetine ileteceğiz" şeklinde konuştu.

2 milyondan fazla seçmen pazar günü sandığa gidecek

IKBY seçimlerinde bin 91 aday, 100 sandalye için yarışıyor. Söz konusu 100 sandalyelerden 5'i daha önce 11 olan ve Irak Federal Yüksek Mahkemesi kararıyla 5'e düşürülen azınlıklar için ayrılmış "kota" sandalyeleri. Seçim yasasına göre kadınlara ayrılan sandalye sayısının da en az 30 olması gerekiyor.

Toplam seçmen sayısının 2 milyon 899 bin 578 olduğu IKBY'de 215 bin 960 kişi erken oy kullanma hakkına sahipken, geri kalan 2 milyon 683 bin 618 seçmen ise önümüzdeki pazar günü yapılacak genel oylamada sandığa gidecek.

Seçimler ertelenmişti

En son 2018 yılında sandığa gidilen IKBY'de seçimler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl içerisinde 4 kez ertelenmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Parlamento, Politika, erbil, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika IKBY'de Seçim Süreci Başladı - Son Dakika

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