IKBY Parlamentosu İlk Oturumuna Hazırlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaklaşık bir yıldır faaliyette olmayan IKBY parlamentosu, gelecek ay ilk oturumunu gerçekleştirecek.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan seçimlerden bu yana faaliyette olmayan IKBY parlamentosu ilk oturumunu yakında yapacak. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), IKBY Parlamentosu'nun gelecek ilk oturumunu gerçekleştirmesi konusunda anlaşmaya vardı. KDP ve KYB tarafından yapılan ortak açıklamada, "Mevcut bölgesel durum ve gelişmeler göz önüne alınarak, bölge halkının iradesine ve tarafların seçmenlerine verdiği taahhütlere saygı çerçevesinde, altıncı dönem IKBY parlamentosu seçimlerinin sonuçları ve bölgenin anayasal ve siyasi statüsünün korunması doğrultusunda taraflar, eylül ayında IKBY Parlamentosu'nun yasal ve anayasal faaliyetlerine başlaması ve yeni kabinenin oluşturulmasına ilişkin adımların devam etmesi için yoğun ve ciddi çaba harcanması konusunda mutabık kaldı" denildi.

IKBY'de geçen yıl eylül ayında yapılan seçimleri KDP kazanırken, en güçlü rakibi KYB ise ikinci sırada gelmişti. Seçimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hükümet kurma konusunda uzlaşma sağlanamadığı için parlamento hala faaliyete başlamamıştı. - ERBİL