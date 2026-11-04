IKBY parlamentosu yaklaşık 2 yıl sonra toplandı, KDP adayı İbrahim başkanlığa seçildi - Son Dakika
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IKBY parlamentosu yaklaşık 2 yıl sonra toplandı, KDP adayı İbrahim başkanlığa seçildi

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IKBY parlamentosu, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır çalışmalarına ara vermesinin ardından bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda KDP adayı Vala Ferit İbrahim başkan seçilirken KYB ve Yeni Nesil Hareketi oturumu boykot etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır çalışmalarına ara vermesinin ardından bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Vala Ferit İbrahim parlamentonun yeni başkanı oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, 20 Ekim 2024'teki milletvekili seçimlerinin ardından siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır çalışmalarına ara vermesinin ardından bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturum, Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Şasvar Abdulvahit liderliğindeki Yeni Nesil Hareketi tarafından boykot edildi.

Oturumda yapılan doğrudan oylamada Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Vala Ferit İbrahim parlamento başkanlığına, Hristiyan bileşen temsilcisi Rami Nuri Odiş başkan yardımcılığına, Türkmen bileşen temsilcisi Müna Nebi Nadir ise başkanlık divanı sekreterliğine seçildi.

Oturumun, Yeni Nesil Hareketi'nden olan en yaşlı milletvekilinin başkanlık görevini üstlenmeyi reddetmesi üzerine başka bir milletvekilinin yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

KYB ve Yeni Nesil Hareketi oturumu boykot etti

Parlamentonun yeniden çalışmaya başlaması, 20 Ekim 2024'te yapılan seçimlerden yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşti. Siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir toplanamayan parlamentonun ilk oturumu 2 Aralık 2024'te yapılmış, ancak sonraki süreçte çalışmalar aksamıştı.

KYB, parlamento üyelerinin kararlarını oy satın alma, tehdit ve psikolojik baskı yoluyla etkileme girişimlerini reddettiğini belirterek, bu tür uygulamaların gölgesinde gerçekleştirilen oturumlardan doğacak parlamento, hükümet veya kararları tanımayacağını açıklamıştı.

2024 seçimlerinde KDP 39 sandalye kazanmıştı

IKBY'de 6'ncı dönem parlamento seçimleri 20 Ekim 2024'te gerçekleştirilmiş, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu 30 Ekim 2024'te 100 sandalyeli parlamentonun sonuçlarını açıklamıştı.

Seçim sonuçlarına göre KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birliği 7, Tutum Listesi 4, İslami Adalet Topluluğu 3, Halk Cephesi 2 sandalye kazanmıştı

Değişim Hareketi (Goran) ile Kürdistan İttifakı birer sandalye elde ederken, Türkmen, Hristiyan ve Ermeni bileşenlere ayrılan kontenjanlardan 5 sandalye belirlenmişti.

Kaynak: İHA
PolitikaDünyaSon Dakika

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