İkinci turda 18 yaşını dolduracak 50 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak - Son Dakika
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İkinci turda 18 yaşını dolduracak 50 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak

16.05.2023 10:08

14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç sandık başına giderken, seçimin ikinci turunun gerçekleşeceği 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

İKİNCİ TURDA 50 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK

TRT Haber'de yer verilen habere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

GENÇLERE YÖNELİK ETKİNLİKLERE AĞIRLIK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak. 28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.

YORUMLAR (2)
  • Erkan Çaçen: Bu ülkede nefret dilini sürekli kullanan ve demokrasi getireceğiz diyen kk deprem bölgesine söylemler yapılan yorumlar kin öfke siyaseti chp zihniyetine yakışır eğer demokrasi kendilerine oy vermeyen kişilere yancı veya ana avrat kufretmekse ki deprem bölgesindeki insanlara yere batsın sizin demokrasinin yazıklar olsun Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Erhan Ateş: Selo çare değil çare halk. Bazıları kandile sırtını yaslayınca kazanırım sandı. Daha önce sırtını yaslayanlar da kaybetmişti ve kaybetmeye mahkumsunuz Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İkinci turda 18 yaşını dolduracak 50 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak - Son Dakika


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