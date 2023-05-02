"İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un sözlerine tepki gösterenlere yeni açıklamada bulundu - Son Dakika
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"İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un sözlerine tepki gösterenlere yeni açıklamada bulundu

02.05.2023 11:38

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı bir televizyon programında "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur" ifadesini kullandı. Çıkışına yönelik eleştirilerin ardından sözlerine açıklık getiren Uçum, "Gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi, demagoji yaparak ideolojik bir saldırganlığa dönüştürme çabası beyhudedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur. Batıcı, mandacı bir iktidar felsefesinin egemen olacağı ve Türkiye'nin hem coğrafi bütünlüğünün hem siyasi birliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİLER ÜZERİNE TWITTER'DAN YENİ AÇIKLAMA

Canlı yayındaki çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandıran Uçum, eleştirilerin gelmesi üzerine bu kez Twitter hesabından bir yazılı açıklamada bulundu. Uçum, "Siyasal sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici kabul eden, demokratik meşruiyetin esasını seçmen iradesinde gören, tez siyaseti yerine talep siyasetine üstünlük tanıyan, her türlü seçkinci siyaset anlayışını mahkum eden bir dünya görüşüne sahip olanlar hakkında "seçmeni darbecilikle suçluyorlar" diye çığırtkanlık yapmak işe yaramaz, inandırıcı olmaz, hakikate uymaz" ifadelerini kullandı.

"ÇARPITMA SİYASETİYLE HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ"

Uçum paylaşımına şöyle devam etti; "Bu ülkede kimlerin darbeci olduğu, kimlerin seçmeni özne değil nesne gördüğü, kimlerin kendi halkına yabancı olduğu, kimlerin batı güç odaklarından ve küresel emperyalizmdenmedet umduğu ayan beyan ortadadır. Gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi, demagoji yaparak ideolojik bir saldırganlığa dönüştürme çabası beyhudedir. Çarpıtma siyasetiyle, yalan siyasetiyle, asılsız isnat siyasetiyle hiç bir yere varamazsınız, bunu yakın zamanda bir kez daha anlayacaksınız."

'İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni açıklama
YORUMLAR (9)
  • Önce vatan: iktidar için zor olur tabi bunu doğru söylemişin koltuk gidiyor eyvah Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: sonunda bizim de karşılaşacağımız durum bu, bunları ülkemize sokarken ne düşündüler bilemem ama, sonucunda inşallah bedel ödemeyiz... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Zafer: Gerçekleşmesi pek mümkün değil ise neden televizyona çıkıp Boş boş konuşup hem kendi zamanını hem seni izleyen dinleyen diğer insanların zamanını boşa harcıyorsun. Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
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Mehmet Uçum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un sözlerine tepki gösterenlere yeni açıklamada bulundu - Son Dakika


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