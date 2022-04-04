İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi

04.04.2022 09:58
İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile bir araya geldi. İl Başkanı Yıldırım'a AK Parti Teşkilat Birim Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Salim Avcı ve parti mensupları eşlik etti.

Gündeme dair konuların görüşüldüğü ziyarette birlik ve beraberlik mesajı verildi. İl Başkanı Yıldırım, Cumhur İttifakına değinerek, "Cumhur İttifakı bir seçim anlaşması değildir. Güçlü Türkiye için alın teri döken canların ekip çalışmasıdır.Bu şuur ile çıktığımız yolda Bilecikimiz'in her köşesine ulaşıp, çözülmedik mesele bırakmayacağız" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak

İsmet SEVER, AK Parti, Bilecik, Söğüt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Ayda binlerce euro kazanıyor! Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın sırrını buldu
09:57 64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler beli oldu: Törene Zelenski damga vurdu
09:54 ENAG, Mart ayı enflasyon rakamını 142.63 olarak açıkladı!
09:39 Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm
09:34 Sevgilisinin bilgisayarını açan kadın, gördüklerinden sonra düğünü iptal etti: İş arkadaşlarının çıplak fotoğraflarını saklıyormuş
09:32 Skandaldan kıl payı dönüldü! Ankaragücü-Eyüp karşılaşmasında file delik çıkınca ortalık karıştı
09:31 Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim
09:17 Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'tan cevap geldi: Ayıp ve uydurma bir haber
09:13 Dünya bu görüntülerle sarsıldı! Buça'da yaşananlar Srebrenitsa Katliamı'nı hatırlattı
09:08 Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 10:03:52. #1.12#
SON DAKİKA: İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement