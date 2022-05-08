İl Genel Meclisi eski üyesi Kazım Şener vefat etti - Son Dakika
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İl Genel Meclisi eski üyesi Kazım Şener vefat etti

08.05.2022 13:30
İl Genel Meclisi eski üyesi Kazım Şener vefat etti

Bir dönem siyasetin önemli isimlerinden olan ve Muğla İl Genel Meclis üyeliği görevinde de bulunan Kazım Şener (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir dönem siyasetin önemli isimlerinden olan ve Muğla İl Genel Meclis üyeliği görevinde de bulunan Kazım Şener (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş dönemlerde Muğla İl Genel Meclis Üyeliği görevinde bulunan Kazım Şener, tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şener'in cenazesi, 8 Mayıs Pazar günü Ulu Cami'de kılınacak ikindi namazından sonra Milas Şehir Mezarlığı'na defnedilecektir. Şener'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. - MUĞLA

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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