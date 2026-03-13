İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajları

13.03.2026 18:57
Siyasi parti liderlerinden Ortaylı'nın vefatı üzerine taziye mesajları yayımlandı.

Siyasi parti genel başkanları, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Türkiye, bugün yalnızca bir tarihçisini değil, hafızasını diri tutan büyük bir münevverini kaybetti. Kalemiyle geçmişi konuşturan, sözüyle millete tarih şuuru kazandıran müstesna bir fikir insanıydı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, büyük Türk tarihçisi ve mütefekkiri İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tarih bilincinin toplumumuzda yerleşmesi adına ortaya koyduğu eserler, fikirler ve yetiştirdiği öğrencilerle milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. İlber Ortaylı, ilmi birikimi ve Türk tarihine olan sarsılmaz bağlılığıyla her zaman saygıyla anılacak önemli bir değerimizdi. Merhum Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına, talebelerine ve aziz milletimize başsağlığı, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Fikir dünyamızın kıymetli ismi, bir nesile tarihi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Birikiminden ve fikirlerinden sıkça istifade ettiğim İlber Hoca'yı güler yüzüyle, mizacıyla ve kıymetli eserleriyle hep hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, "Ülkemizin yetiştirdiği mümtaz tarihçilerden, ilim ve fikir dünyamızın kıymetli ismi değerli dostum sayın İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih bilincimizin güçlenmesine ve kültürel mirasımızın anlaşılmasına yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinen İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mamut Arıkan, "Ülkemizin hafızası, kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Ömrünü tarihimizi araştırmaya ve gelecek nesilleri aydınlatmaya vakfeden İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, akademi camiasına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin kıymetli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlmi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

