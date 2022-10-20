Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki Açıklaması

20.10.2022 12:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi, her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi, her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, "Türkiye ve kimyasal silahları" yan yana getirme çabasına şahit olunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletin de kendilerinin de gayet iyi gördüğünü ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Çok iyi biliyoruz ki bu iftiralara destek veren de bunlarla aynı statüdedir, aynı kefededir, terör örgütü ile aynı yolun yolcusudur. Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir. PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır. Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki Açıklaması - Son Dakika

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