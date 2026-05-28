İletişim Başkanı Duran\'dan \'Azerbaycan Bağımsızlık Günü\' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı günde, Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; kardeş Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik ve sarsılmaz dayanışma sayesinde iki ülke arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel barış ve istikrar adına önemli bir örnek olmaya devam etmektedir. 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.