İletişim Başkanı Duran: "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA