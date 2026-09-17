İletişim Başkanı Duran, Maputo Büyükelçisi İnam'ı makamında ağırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Maputo Büyükelçisi olarak atanan Ayça Oşafoğlu İnam ile bir araya geldi.

Duran, İletişim Başkanlığındaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Maputo Büyükelçisi olarak atanan Sayın Ayça Oşafoğlu İnam ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Türkiye ile Mozambik arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkemizin Afrika kıtasıyla giderek güçlenen bağlarının daha da ileri taşınması bakımından önemli bir görevi üstlenen Sayın Büyükelçimize yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."