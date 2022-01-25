İletişim Başkanlığı: "6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır" - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, 6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6 İl Valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir. Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 adet devlet ve il yolu ulaşıma kapatılmıştır. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. AFAD verilerine göre; ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edilmektedir. 1 ilde yolda kalan vatandaşlarımıza bin 433 sıcak yemek, 52 bin 123 içecek, 21 bin 318 kumanya ve 59 bin 479 ikramlık ve 397 battaniye dağıtımı yapılmıştır. Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır" denildi. - ANKARA