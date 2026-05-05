İletişim Başkanlığı'ndan '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanlığı'ndan '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' kampanyası

05.05.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı'nın, SAHA 2026'nın başlamasıyla eş zamanlı yürüttüğü kampanya kapsamında, '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' ve '#SAHA2026' etiketleri, sanal medyada ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin gündeminde yer buldu.

İLETİŞİM Başkanlığı'nın, SAHA 2026'nın başlamasıyla eş zamanlı yürüttüğü kampanya kapsamında, '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' ve '#SAHA2026' etiketleri, sanal medyada ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin gündeminde yer buldu.

İletişim Başkanlığı, savunma sanayindeki gelişmeler ve Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisini vurgulamak amacıyla yeni bir dijital kampanya başlattı. SAHA 2026'nın başlamasıyla eş zamanlı olarak yürütülen kampanya kapsamında, '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' ve '#SAHA2026' etiketleri sanal medyada gündem oldu. Çalışma, ABD başta olmak üzere, pek çok ülkenin gündeminde ilk sırada yer buldu.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığının yüzde 80'lerden yüzde 20 seviyelerine gerilemesi, ihracatın 10 milyar doları aşması ve sektör hacminin 20 milyar dolara ulaşması, kampanyada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Söz konusu verilerin, Türkiye'nin stratejik yükselişini ortaya koyduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elde edilen bu başarıların, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun sahadaki yansıması olduğu belirtilirken, Türkiye'nin hem üretim kapasitesi hem de diplomatik etkisiyle küresel ölçekte belirleyici bir aktör konumuna yükseldiğine dikkat çekildi. Kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı, ulusal ve uluslararası dijital medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdiği bildirildi. Çalışmaya kabine üyeleri, siyasetçiler, akademisyenler ve vatandaşların yoğun destek verdiği gözlendi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kampanya kapsamında sanal medya hesaplarından savunma sanayindeki gelişmeleri anlatan video paylaştı. Duran, mesajında, Türkiye'nin geçmişte ambargolarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, bugün gelinen noktada yerli üretimin önemine işaret etti. Burhanettin Duran, "Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz; bugün KAAN'dan TCG Anadolu'ya, İHA'lardan siber savunma sistemlerine kadar her alanda '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' vizyonuyla kendi destanını yazıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan '#SAHA2026'da bugün bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok' sözünü hatırlatan Duran, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Kampanya kapsamında paylaşılan mesajlarda, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği ivmenin sadece üretim gücünü değil, aynı zamanda küresel dengelerdeki etkisini de artırdığı ifade edildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanlığı'ndan '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:38:00. #.0.5#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.