İletişim Başkanlığı'ndan Nureddin Nebati'ye ilişkin 'ihale' iddialarına yanıt - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanlığı'ndan Nureddin Nebati'ye ilişkin 'ihale' iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığı\'ndan Nureddin Nebati\'ye ilişkin \'ihale\' iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Bakan Nureddin Nebati'nin eşine ve yeğeninin eşine İBB'den ihale verildiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahse konu haberlerde yer alan ihale ve sözleşmelerin herhangi bir aşamasında Bakan Nureddin Nebati'nin doğrudan veya dolaylı olarak bir dahlinin bulunması söz konusu değildir" denildi.

05.04.2025 22:03
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada eski bakan Nureddin Nebati'ye ilişkin öne sürülen 'Eski Bakan Nureddin Nebati'nin eşine İBB'den 32 ihale verilmiş' iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilişkin 'Eski Bakan Nureddin Nebati'nin eşine İBB'den 32 ihale verilmiş' , 'AK Parti döneminde Nebati'nin yeğeninin eşine 32 ihale verilmiş' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'DEN JET YALANLAMA

Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Eski Bakan Nureddin Nebati'nin eşine İBB'den 32 ihale verilmiş' ve 'AK Parti döneminde Nebati'nin yeğeninin eşine 32 ihale verilmiş' iddiaları doğru değildir. İddiaların aksine Hazine ve Maliye Eski Bakanı Nureddin Nebati'nin eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir şirket bulunmamaktadır" denildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada ayrıca "Dolayısıyla Bakan Nebati'nin eşinin kamu ihalesi aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Bakan Nebati'nin yeğeni 2020 yılında evlenmiş olup 2013-2019 yılları arasında yapılan ihaleler ve iş alımlarının, Nebati'nin herhangi bir akrabalık ilişkisine dayanmadığı açıkça görülmektedir. Bahse konu haberlerde yer alan ihale ve sözleşmelerin herhangi bir aşamasında Bakan Nureddin Nebati'nin doğrudan veya dolaylı olarak bir dahlinin bulunması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nureddin Nebati, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanlığı'ndan Nureddin Nebati'ye ilişkin 'ihale' iddialarına yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Görmüş:
    sizin zaten hiç yanlış işiniz olurmu sütten çıkma ak kaşıksınız siz 11 1 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    Tr'nin gelmiş geçmiş en iyi bakanı .. Gözümüzü kapadık bi açtık inanamadık.. 9 1 Yanıtla
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